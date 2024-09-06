Суббота, 7 сентября, 2024

7 СЕНТЯБРЯ В РЯЗАНИ ПРОЙДЕТ СТАРТ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА

Автор: Кристина Аманн

Опубликовано

В ДС «Олимпийский» состоится старт хоккейного сезона в Рязанской области. Мероприятие приурочено к первому домашнему матчу ОЛИМПБЕТ Чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024-2025 г. На лед выйдет главная профессиональная команда региона «Рязань-ВДВ» против хоккеистов из г. Омска – команды «Омские крылья».

Свой первый домашний матч рязанцы уже провели в Нижнем Новгороде, где встретились с командой «Торпедо-Горький» и одержали победу в серии послематчевых бросков. Таким образом, наша команда заработала свои первые очки и готова продолжать завоевывать победы на домашнем льду.


В день открытия для болельщиков в холле ледовой арены будут разыграны призы, все желающие смогут сделать яркие фотографии в фотозоне клуба, а также сразу же нарисовать плакаты в поддержку нашей команды.

Начало матча в 17:00. Билеты можно приобрести здесь: https://rzn.kassy.ru/events/sport/2-4698/hall/?t=1725453955

7 СЕНТЯБРЯ В РЯЗАНИ ПРОЙДЕТ СТАРТ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА
7 СЕНТЯБРЯ В РЯЗАНИ ПРОЙДЕТ СТАРТ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Глава администрации Ясинский пояснил, что произошло с туалетом на избирательном участке в Агро-Пустыни

В Спасском районе умер мужчина, так и не дождавшись приезда скорой помощи

Кадыров: спецназ «Ахмат» взял в плен еще троих «‎надломленных» бойцов ВСУ

На Камчатке мальчик выпал из ехавшей машины и попал на видео

«Ростелеком» подготовил телеком-инфраструктуру для видеонаблюдения за ходом единого дня голосования

«От злости перекосило». Россиян возмутило новое видео Галкина*

Волгоградцев разбудил оглушительный грохот на севере города

Медведев: санкции против России сохранятся до распада США

Рязанцы вновь жалуются на нехватку бензина АИ-95

Убивший семью ради денег экс-боец ЧВК «Вагнер» рассказал детям о семейных ценностях

«Добивали свои»: врач медик шокировал рассказом об ударе в Полтаве

Отец пытался разжечь мангал, но поджег 11-летнего сына в Подмосковье