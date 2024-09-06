7 СЕНТЯБРЯ В РЯЗАНИ ПРОЙДЕТ СТАРТ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА

В ДС «Олимпийский» состоится старт хоккейного сезона в Рязанской области. Мероприятие приурочено к первому домашнему матчу ОЛИМПБЕТ Чемпионата России по хоккею – Всероссийской хоккейной лиги сезона 2024-2025 г. На лед выйдет главная профессиональная команда региона «Рязань-ВДВ» против хоккеистов из г. Омска – команды «Омские крылья».



Свой первый домашний матч рязанцы уже провели в Нижнем Новгороде, где встретились с командой «Торпедо-Горький» и одержали победу в серии послематчевых бросков. Таким образом, наша команда заработала свои первые очки и готова продолжать завоевывать победы на домашнем льду.



В день открытия для болельщиков в холле ледовой арены будут разыграны призы, все желающие смогут сделать яркие фотографии в фотозоне клуба, а также сразу же нарисовать плакаты в поддержку нашей команды.



Начало матча в 17:00. Билеты можно приобрести здесь: https://rzn.kassy.ru/events/sport/2-4698/hall/?t=1725453955