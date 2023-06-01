Губернатор сообщил о непрекращающемся обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил новые подробности обстрела Шебекино со стороны ВСУ.

«Под непрекращающимся огнем находится Шебекино: в 12 ночи, в 3:40 и в 5:15 ВСУ обстреливали из «Града» центр и окраины города.

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По предварительным данным, есть пятеро пострадавших. Мужчина, сотрудник полиции, с открытым переломом плечевой кости. И две женщины с осколочными ранениями верхних и нижних конечностей. Есть еще один пострадавший мужчина, это охранник моста. Троих человек госпитализировали, медики оказывают им всю необходимую помощь, одной женщине оказана помощь на месте, дальнейшее лечение будет походить амбулаторно. Сейчас поступила информация о мужчине, который находится без сознания с множественными осколочными ранениями. Бригада скорой помощи доставляет его в больницу.

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По разрушениям: есть прямое попадание в частный жилой дом, в результате он загорелся. Также поступают звонки о многочисленных повреждениях окон и балконов в частных и многоквартирных домах, есть дома с пробитыми от снарядов стенами.

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Есть попадание в крышу одного из административных зданий, горит кровля. На месте работают пожарные расчеты. Еще в одном административном здании осколками снаряда посечен фасад и выбиты окна.

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Подворовой обход территории начнется в ближайшее время.

Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно.

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Тем, кто выезжает из города, готовы помочь и разместить в пунктах временного размещения, например, в «Белгород Арене». Те, кто не может самостоятельно добраться, обращайтесь в администрацию округа.

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Пожалуйста, будьте максимально осторожны!»