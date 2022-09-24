Губернатор Рязанской области рассказал, как идёт мобилизация в регионе

По указу президента России в Рязанской области проводится частичная мобилизация. В учебном центре уже проходят подготовку первые призывники. Об этом сообщил Павел Малков в своём Telegram канале.

Многие добровольцы приходят в военкомат сами, без повестки. Глава региона отметил, что рязанцев всегда отличали мужество и высокая гражданская ответственность.

Правительство Российской Федерации приняло решение о дополнительных гарантиях для мобилизованных граждан. Рабочие места за ними сохранятся. Контракты не будут расторгнуты, а будут лишь приостановлены. После возвращения можно будет вернуться к работе на прежнем месте.

Губернатор Рязанской области проводит консультации с главами ведомств и организаций.

Павел Малков: «Одна из важных задач – обеспечить бесперебойную работу стратегических объектов, предприятий жизнеобеспечения, предприятий оборонно-промышленного комплекса и других ключевых организаций»

Глава региона поручил главам районных администраций оперативно подключиться к решению возникающих у жителей вопросов о ходе мобилизации. Речь идёт, в частности, о мерах поддержки семей военнослужащих и всех, кто отправляется на защиту Родины. Павел Малков подчеркнул, что нужно взять на контроль каждую такую семью.

Также, по словам губернатора, люди должны получать полную и достоверную информацию о критериях и ходе мобилизации. Ответы по всем волнующим темам можно получить на горячей линии 122.

Павел Малков отметил, что важно пользоваться только официальными источниками информации.