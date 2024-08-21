Губернатор Павел Малков 20 августа провёл заседание правительства Рязанской области

20 августа состоялось очередное заседание правительства Рязанской области, которое провел губернатор Павел Малков.

В ходе заседания глава региона отметил, что Рязанский регион продолжает важную работу по поддержке жителей Курской области, в том числе идет сбор денежных средств, гуманитарной помощи, более 40 тонн груза от региона уже отправлено. Павел Малков подчеркнул, что в Рязанской области находится 80 эвакуированных граждан, в пунктах временного размещения есть все необходимое для их комфортного проживания. По поручению главы региона с каждым прибывшим ведется индивидуальная работа.

Губернатор заявил, что ответственным ведомствам необходимо оперативно отрабатывать все вопросы, с которыми люди обращаются. Павел Малков заслушал отчет об исполнении поручения об организации учебного процесса для детей из Курской области.

Министр образования региона Ольга Щетинкина сообщила, что в регионе сейчас находится 39 детей, 15 из которых дошкольного возраста. Они размещены в разных муниципалитетах: г. Рязани, Милославском, Михайловском, Рыбновском, Скопинском и Рязанском районах. Регион готов каждому предоставить места в детских садах и школах. Два ребенка уже посещают дошкольные учреждения, дети школьного возраста также смогут начать учебу, часть из них уже определились с образовательными учреждениями, остальные решают вопрос с местом проживания. Один молодой человек зачислен в рязанский колледж имени Героя Советского Союза Н. Н. Комарова.

В ходе обсуждения работы по вопросам жителей региона из соцсетей глава администрации Шиловского района Сергей Стерликов сообщил о том, что на улице Вокзальной в р. п. Шилово планируется оборудовать ливневую канализацию, которой раньше не было, чтобы обеспечить нормальный отток дождевой воды на железнодорожном вокзале и привокзальной территории. Разработано техническое решение, ПСД, ведется согласование документации с ОАО «РЖД». Работы запланированы на текущий год за счет средств местного бюджета. В следующем году на этой улице запланирован ремонт автодороги.

На заседании одобрены изменения целевых показателей заработной платы педагогических работников в связи с увеличением темпа роста зарплаты в экономике на 15,4% и введением с 1 сентября в общеобразовательных учреждениях профессиональной подготовки. Так, в 34 школах региона старшеклассникам будет предоставлена возможность получить дополнительно первую рабочую профессию. По окончании школы они получат соответствующее удостоверение.

Корректируются нормативы финансирования по общеобразовательным учреждениям, методика расчета субвенций для муниципалитетов в связи с изменениями по зарплате педагогов. Кроме того, утвержден законопроект, обеспечивающий эффективное расходование федеральных средств на финансирование деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

Утверждены изменения в областную программу «Социальная защита и поддержка населения», которая дополняется комплексом мероприятий по пропаганде традиционных семейных ценностей. Установлена методика расчета субсидий бюджетам муниципальных образований на строительство малоэтажных жилых комплексов в рамках региональной программы комплексного развития сельских территорий.

Также одобрено предложение о создании АНО «Центр организации и обслуживания пешеходной инфраструктуры Рязанской области», учредителем которого является комитет инвестиций и туризма Рязанской области.