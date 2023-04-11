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Вторник, 11 апреля, 2023
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Губернатор Павел Малков 11 апреля провёл заседание правительства Рязанской области

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11 апреля состоялось заседание Правительства Рязанской области, которое провёл Губернатор Павел Малков.

Губернатор заслушал отчеты о работе министерств и администраций муниципальных образований по исполнению поручений и решению проблемных вопросов, обозначенных в обращениях граждан в социальных сетях.

Министр природопользования Рязанской области Александр Новиков доложил, что до конца текущего года будет разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта гидротехнического сооружения на реке Пара у деревни Максимовка в Можарском сельском поселении Сараевского района. На это из областного бюджета будет направлено 3,5 млн рублей.

Глава администрации Рязани Елена Сорокина проинформировала о работе, связанной со строительством школы в микрорайоне Семчино. Подрядчик определен, строительство объекта будет осуществляться на основе концессионного соглашения. Учреждение построят до конца 2024 года.

Министр транспорта и автодорог Павел Супрун сообщил о переносе сроков ремонта участка (17 км) автодороги от трассы федерального значения Р-132 «Золотое кольцо» до населенных пунктов Подвязье и Бахмачеево Рязанского района. Работы были запланированы в рамках пятилетней региональной программы дорожного ремонта на 2024 год. Однако благодаря дополнительной поддержке федерального центра в размере 430 млн рублей они будут выполнены до конца сентября текущего года.

Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Рязанская область в этом году получит дополнительное опережающее финансирование на ремонт дорог – 1,3 млрд рублей. Это позволит соответственно дополнительно отремонтировать более 46 км в Рязанском, Спасском, Ухоловском, Касимовском, Ермишинском районах. В нашей программе это было запланировано на следующий год, но благодаря поддержке федерального центра все работы сделаем в этом году». Глава региона также поручил активизировать плановый ремонт автодорог.

В ходе рассмотрения повестки заседания был одобрен ряд законопроектов, касающихся, в том числе, инвестиционной деятельности, поддержки малого и среднего бизнеса, реализации программы развития местного самоуправления и гражданского общества. Утверждены проекты постановлений Правительства о создании комитета инвестиций и туризма Рязанской области, комитета по информации и массовым коммуникациям региона. Также были внесены изменения, предусматривающие передачу соответствующих отдельных полномочий министерства экономического развития области и министерства по делам территорий и информационной политике, которое будет переименовано в министерство территориальной политики Рязанской области.

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