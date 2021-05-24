Губернатор отметил важность развития сел в Рязанской области

В понедельник, 24 мая, Николай Любимов провел рабочую встречу по вопросам реализации проектов «Единой России». Он подчеркнул важность дальнейшего развития сел в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
На встрече говорили об «Исторической памяти», «Здоровом будущем», «Российском селе», «Народном контроле». Губернатор отметил, что каждый партийный проект сформирован на основе запросов общества и направлен на решение наиболее актуальных проблем, которые волнуют людей.
Глава региона подчеркнул, что проект «Российское село» является самым важным для Рязанской области. Дело в том, что в нашем регионе локомотивом роста является агропромышленный комплекс.
Николай Любимов также призвал строго контролировать выполнение проектов и освоение выделенных на них средств.