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Понедельник, 24 мая, 2021
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Губернатор отметил важность развития сел в Рязанской области

Елена Лобанова
Фото пресс-службы правительства Рязанской области
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В понедельник, 24 мая, Николай Любимов провел рабочую встречу по вопросам реализации проектов «Единой России». Он подчеркнул важность дальнейшего развития сел в регионе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области. 

На встрече говорили об «Исторической памяти», «Здоровом будущем», «Российском селе», «Народном контроле». Губернатор отметил, что каждый партийный проект сформирован на основе запросов общества и направлен на решение наиболее актуальных проблем, которые волнуют людей. 

— Мы убедились в эффективности проектов. Они внесли серьезный вклад в социально-экономическое развитие региона. Сейчас важно обеспечить продолжение реализации партийных инициатив, которые выдержали проверку на прочность и востребованы обществом. Наша задача – использовать все возможности, чтобы в каждом городе, районе, селе Рязанской области люди уже сейчас почувствовали реальные изменения к лучшему, — сказал Николай Любимов. 

Глава региона подчеркнул, что проект «Российское село» является самым важным для Рязанской области. Дело в том, что в нашем регионе локомотивом роста является агропромышленный комплекс. 

— Нам необходимо продолжать комплексное развитие сельских территорий, строительство доступного жилья, развитие инфраструктуры. Мы, как и прежде, будем оказывать поддержку как крупным сельхозпредприятиям, так и небольшим фермерским и личным хозяйствам, тем самым обеспечивать занятость сельских жителей, — заключил губернатор. 

Николай Любимов также призвал строго контролировать выполнение проектов и освоение выделенных на них средств.

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