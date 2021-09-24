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Пятница, 24 сентября, 2021
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Губернатор Николай Любимов выступил на церемонии открытия IV Международного форума древних городов

Александр Ильин
Губернатор Николай Любимов выступил на церемонии открытия IV Международного форума древних городов
Фото: Правительство Рязанской области

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В четверг, 23 сентября, в Рязани состоялась торжественная церемония открытия IV Международного форума древних городов, на которой выступил губернатор Рязанской области Николай Любимов. Об этом сообщается на сайте правительства региона. 

Открытие форума состоялось в здании рязанского цирка. Для представителей городов, участвующих дистанционно, была организована прямая трансляция на портале «Культура.РФ». 

В мероприятии принимают участие 200 городов из 60 стран — в два раза больше, чем в первый год.

«Это подтверждает высокий интерес к форуму», — отметил Николай Любимов.

Губернатор Николай Любимов выступил на церемонии открытия IV Международного форума древних городов

По словам губернатора, форум позволяет привлечь мировое экспертное сообщество к решению проблем древних городов.

«Рязанская область всегда открыта для всех, кто хочет участвовать в проектах развития и приносить пользу людям», — заявил Любимов.

На открытии выступила также Министр культуры РФ Ольга Любимова. Она отметила, что форум способствует укреплению отношений между регионами и странами, рождению совместных творческих проектов и инициатив. 

На церемонии открытии IV Международного форума древних городов состоялась концертная программа Московского государственного академического театра танца «Гжель». Также были проведены выступления артистов-гимнастов и лучших творческих коллективов Рязанской области.

  • Губернатор Николай Любимов выступил на церемонии открытия IV Международного форума древних городов
  • Губернатор Николай Любимов выступил на церемонии открытия IV Международного форума древних городов
  • Губернатор Николай Любимов выступил на церемонии открытия IV Международного форума древних городов
  • Губернатор Николай Любимов выступил на церемонии открытия IV Международного форума древних городов
  • Губернатор Николай Любимов выступил на церемонии открытия IV Международного форума древних городов

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