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Вторник, 9 мая, 2023

Губернатор Малков посетил праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы

7info

9 мая, в День Победы, Губернатор Павел Малков посетил праздничные мероприятия, которые состоялись в областном центре на улице Почтовой и в Кремлевском сквере.

В рамках проекта «Письма Победы» на улице Почтовой были зачитаны отрывки из писем фронтовиков и жителей региона, адресованных Героям Великой Отечественной войны. Прошел показ тематических литературно-музыкальных постановок. Работала выставка, где была представлена информация о вкладе рязанцев в Победу, размещены биографии Героев и отрывки солдатских писем. Глава региона Павел Малков осмотрел эту и другие экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, в том числе в музее «Пахнет хлебом».

В Кремлевском сквере прошли народные гулянья «Парк Победы». Губернатор осмотрел тематические площадки, пообщался с жителями города, активистами детских и молодежных общественных организаций и их наставниками. Павел Малков подчеркнул огромную важность патриотической работы с подрастающим поколением, отметив необходимость возрождения и развития ДОСААФ в Рязанской области. «Необходимо, чтобы ДОСААФ в регионе вернул свою важнейшую роль в патриотическом воспитании. Надо проработать интересные и полезные программы для школьников старших классов», – сказал он.

Губернатор посетил тематические площадки учебно-методического центра «Авангард» и центра военно-патриотического воспитания «Гранит», а также Рязанского благотворительного фонда «ZА НАШИХ!», который помогает участникам специальной военной операции. Вместе с рязанцами Павел Малков принял участие в мастер-классе по изготовлению маскировочной сетки. Глава региона также ознакомился с работой мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

В рамках праздничной программы состоялась военно-историческая реконструкция эпизода Великой Отечественной войны «Дороги войны. Освобождение» и Бал Победы. На площадке #МЫВМЕСТЕ прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Работали выставки «Летопись войны», «Оружие Победы», «Герои СВО» и «Жены Героев». На площадке «Книга памяти Рязанской области» желающие могли найти сведения о родственнике, участнике Великой Отечественной войны, и внести новую информацию. Были организованы военно-спортивные и интеллектуальные игры, патриотические акции, такие как «Звезда Героя» и «Стена Памяти», в рамках которой можно было прикрепить портрет своего Героя на специальной стене. Также в Кремлевском сквере организован кинотеатр под открытым небом, где транслируются короткометражные фильмы проекта «Про людей и про войну». Творческими коллективами подготовлена концертная программа.

Губернатор Малков посетил праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы
Губернатор Малков посетил праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы
Губернатор Малков посетил праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы
Губернатор Малков посетил праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы
Губернатор Малков посетил праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы

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