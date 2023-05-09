Губернатор Малков посетил праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы

9 мая, в День Победы, Губернатор Павел Малков посетил праздничные мероприятия, которые состоялись в областном центре на улице Почтовой и в Кремлевском сквере.

В рамках проекта «Письма Победы» на улице Почтовой были зачитаны отрывки из писем фронтовиков и жителей региона, адресованных Героям Великой Отечественной войны. Прошел показ тематических литературно-музыкальных постановок. Работала выставка, где была представлена информация о вкладе рязанцев в Победу, размещены биографии Героев и отрывки солдатских писем. Глава региона Павел Малков осмотрел эту и другие экспозиции, посвященные Великой Отечественной войне, в том числе в музее «Пахнет хлебом».

В Кремлевском сквере прошли народные гулянья «Парк Победы». Губернатор осмотрел тематические площадки, пообщался с жителями города, активистами детских и молодежных общественных организаций и их наставниками. Павел Малков подчеркнул огромную важность патриотической работы с подрастающим поколением, отметив необходимость возрождения и развития ДОСААФ в Рязанской области. «Необходимо, чтобы ДОСААФ в регионе вернул свою важнейшую роль в патриотическом воспитании. Надо проработать интересные и полезные программы для школьников старших классов», – сказал он.

Губернатор посетил тематические площадки учебно-методического центра «Авангард» и центра военно-патриотического воспитания «Гранит», а также Рязанского благотворительного фонда «ZА НАШИХ!», который помогает участникам специальной военной операции. Вместе с рязанцами Павел Малков принял участие в мастер-классе по изготовлению маскировочной сетки. Глава региона также ознакомился с работой мобильного пункта отбора на военную службу по контракту.

В рамках праздничной программы состоялась военно-историческая реконструкция эпизода Великой Отечественной войны «Дороги войны. Освобождение» и Бал Победы. На площадке #МЫВМЕСТЕ прошли встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками спецоперации. Работали выставки «Летопись войны», «Оружие Победы», «Герои СВО» и «Жены Героев». На площадке «Книга памяти Рязанской области» желающие могли найти сведения о родственнике, участнике Великой Отечественной войны, и внести новую информацию. Были организованы военно-спортивные и интеллектуальные игры, патриотические акции, такие как «Звезда Героя» и «Стена Памяти», в рамках которой можно было прикрепить портрет своего Героя на специальной стене. Также в Кремлевском сквере организован кинотеатр под открытым небом, где транслируются короткометражные фильмы проекта «Про людей и про войну». Творческими коллективами подготовлена концертная программа.