ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

С 4 по 6 июля в Клепиковском районе ожидается 5-ый класс пожарной опасности (чрезвычайная опасность). Об этом сообщает сайт ведомства.

В ГУ МЧС по региону подчёркивают, что в условиях жаркой и засушливой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох. Граждан убедительно просят воздержаться от посещения лесов и разведения костров.

Во время отдыха у водоёмов около лесных массивов недопустимо бросать непотушенные спички и окурки, – напомнили в ведомстве. Нельзя также разрешать детям играть с огнём.