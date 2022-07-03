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Воскресенье, 3 июля, 2022

ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение

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Татьяна Проводина

ГУ МЧС по Рязанской области выпустило метеопредупреждение

Фото с сайта ГУ МЧС по Рязанской области

ГУ МЧС по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение о чрезвычайной пожарной опасности.

С 4 по 6 июля в Клепиковском районе ожидается 5-ый класс пожарной опасности (чрезвычайная опасность). Об этом сообщает сайт ведомства.

В ГУ МЧС по региону подчёркивают, что в условиях жаркой и засушливой погоды трава и лесная подстилка загораются как порох. Граждан убедительно просят воздержаться от посещения лесов и разведения костров.

Во время отдыха у водоёмов около лесных массивов недопустимо бросать непотушенные спички и окурки, – напомнили в ведомстве. Нельзя также разрешать детям играть с огнём.

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