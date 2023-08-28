Группа «Моя Мишель» прокомментировала выступление в Рязани

26 августа на площадке Верхнего городского сада состоялась презентация авторских коллекций одежды под названием «Мода с акцентом», в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов». На подиуме были представлены разнообразные коллекции, такие как «Клетка в клетку», «Русская барби», «Цветы и птицы», «Сны о востоке», а также была представлена...