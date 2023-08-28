Группа «Моя Мишель» прокомментировала выступление в Рязани

26 августа на площадке Верхнего городского сада состоялась презентация авторских коллекций одежды под названием «Мода с акцентом», в рамках VI Международного Форума «Юность древних городов».
На подиуме были представлены разнообразные коллекции, такие как «Клетка в клетку», «Русская барби», «Цветы и птицы», «Сны о востоке», а также была представлена...
В аварии на границе Пермского края со Свердловской областью погиб екатеринбуржец Илья Дрокин, пишет E1.RU.
Инцидент произошел 24 августа около пяти часов вечера. В ГИБДД Прикамья уточнили, что 36-летний мужчина ехал в сторону дома на небольшом грузовике.
На 13-м километре дороги Горнозаводск — граница Свердловской области в его транспортное...
Ребенок спасся от напавшей на него своры собак в Махачкале, зайдя в море, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Дагестана.
Инцидент произошел микрорайоне Редукторный. На кадрах видно, что за мальчиком с лаем бегут порядка десяти животных. Ребенок проявил смекалку и остался невредим.
«Мальчик спасся от безнадзорных животных,...
Российский военный поверг в бегство иностранных наемников, которые пытались заставить его сдаться в плен, видео с места событий опубликовал РЕН ТВ.
На кадрах видно, как бойцы противника пытаются штурмовать позиции Вооруженных сил. Иностранцы на ломаном русском предложили российским военным выходить и сдаваться.
«Сам выходи, *****! (использовано нецензурное слово. –...