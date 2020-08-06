Гороскоп на 8 августа

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Овен

Окрыленные мечтой – так будут выглядеть сегодня Овны. Но этого маловато, чтобы все желаемое исполнилось. Необходимо внимательно трудиться над собой, разрабатывать схему действий. В первую очередь, убегайте от комплексов. Они мешают реализации, как комары в душную ночь. Отличный день для общения с родственниками, вылазки на природу.

Телец

В жизни Тельца все будут так удачно складываться, что они поверят в чудеса. Будьте реалистичнее, ведь вы отлично потрудились за эту неделю. Значит, вознаграждение достойно того, что получили. Кто-то из новых друзей придется «не по душе». Возможна ссора на пустом месте, которая повлечет за собой долгую обиду. Хорошо провести вечер в кругу семьи.

Близнецы

Гороскоп рекомендует Близнецам плавно и комфортно провести этот день. Откажитесь от любых нагрузок, они подорвут здоровье. Фантастическим образом улучшится финансовое положение. Вы сможете выбраться из затянувшегося кризиса, но не путем займов и кредитов. Благоприятный день для отдыха на даче, шопинга и коротких поездок.

Рак

Если Рак в этот день попытается усидеть на двух стульях, то это прекрасно. Только действуйте так не в отношениях с близкими людьми. Иначе, малейшее недоразумение или ошибка выбьет из строя. Перед тем, как что-то сказать, сто раз прокрутите мысль в голове. В бытовой сфере сплошной непорядок, нужно принимать решение – ремонт или свалка.

Лев

Талантами Льва будут восхищаться все, с кем столкнет судьба. И не случайно, ведь ваши способности действительно уникальны. Успешно пройдут переговоры и крупные мероприятия, в которых вы занимаете далеко не последнее место. Учтите, что от публичного выступления будет зависеть дальнейшая карьера. Путешествие придется перенести на сентябрь.

Дева

8 августа Дева убедится, что излишняя скромность не красит. Нужно брать быка за рога, тогда все получится. Неординарная ситуация сложится в коллективе. Начальство будет откровенно «вытаскивать» вас на первый план, а вы тормозите. С финансами все отлично, поэтому от покупок не отказывайтесь. Значительную сумму потратьте на вещи для дома.

Весы

Грустное и плаксивое настроение ожидается у Весов. Такое ощущение, что вас кто-то намеренно обидел и прощения не попросил. Но все в вашей власти, отрегулируйте состояние до позитивной отметки. Влюбленным не желательно скрывать чувства, от этого зависит развитие отношений. Полезными окажутся водные процедуры и солнечные ванны.

Скорпион

Скорпиону необходимо погрузиться в решение своих проблем, а не заниматься чужими делами. Так вы растеряете массу энергию, а также получите заряд негатива от малознакомых людей. Легкое отношение к деньгам дает результат – вы на мели. Если есть возможность, то лучше отдайте накопления на сохранение. Но не в банк под проценты, а родственнику.

Стрелец

Гороскоп предсказывает Стрельцу день отдыха и веселья. Но все это произойдет не без причины, повод весомый. Отношения с друзьями и коллегами вышли на новый и теплый уровень. Решать финансовые проблемы не время, у вас недостаточно сил и возможностей. Придется слегка понервничать из-за здоровья одного из членов семьи. Но это ненадолго.

Козерог

Личные связи помогут Козерогу решить профессиональные проблемы. Работа найдется, а вот подход к новым проектам ищите сами. Одобряющая улыбка любимого человека поднимет настроение. Поддержка на сегодня для вас самое главное и нужное. Хорошо провести ряд профилактических мероприятий, чтобы не подхватить простуду.

Водолей

Сегодня Водолею придется немало переживать и волноваться за свое положение в обществе. Кому-то претит авторитет, который вы завоевали своим умом и возможностями. Не вздумайте устраивать разборки на публике. Лучше углубитесь в дела, которые когда-то забросили. Одинокие люди завяжут роман с коллегой, но прогнозы делать рано.

Рыбы

8 августа для Рыб во главе угла будут карьерные вопросы и личные интересы. Вы даже на время войдете в состояние невесомости, чтобы провести мозговой штурм. Из кожи вон будут лезть бизнесмены, чтобы вернуть свои деньги. Но только обойдитесь без конфликтов мирового масштаба. В противном случае, дальнейшее сотрудничество обречено на провал.

Гороскоп предоставлен astrorok.ru