Гороскоп на 28 мая

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Сегодня 28 мая 2020 года, 6-7 лунный день, растущая Луна во Льве. Этот день может принести вам новые идеи и мысли, поможет раскрыть в себе новые, порой неожиданные способности, а также даст возможность проявить себя необычным способом. Для этих суток характерно стремление к свободе и независимости, желание выделиться среди других, в том числе за счет новых идей. В первой половине дня вам также будет свойственна повышенная эмоциональность: контролировать эмоции станет заметно сложнее. Не исключен неоправданно высокий уровень оптимизма, ожиданий от окружающих и от себя. Вторая половина дня опасна своими иллюзиями. В это время стоит остерегаться обманов и столкновения с мошенниками.

Овен

Можно добиться успехов, разобраться в самых запутанных делах и решить самые сложные задачи. У вас многое получается хорошо, потому что вы руководствуетесь логикой, никому не позволяете манипулировать вами, не совершаете важных поступков под давлением. Проявив настойчивость, справитесь с семейными проблемами. Благоприятный день для общения. Сегодня вы сможете сами выбирать, с кем иметь дело, а от кого держаться подальше. Во второй половине дня напомнят о себе старые знакомые, вы будете очень рады провести с ними время.

Телец

Сегодня Вы столкнетесь с неожиданным сопротивлением со стороны человека, которого искренне считали своим союзником. Внезапное «предательство» близкого человека может больно Вас ранить. Не тратьте силы и время, пытаясь вернуть «заблудшую овцу». Ни мольбы, ни угрозы не дадут нужного результата; считайте, что Вы теперь одни. Ваши действия покажут глубину Вашей уверенности.

Близнецы

Вы будете озабочены сильнее, чем другие могут распознать — потому что свои чувства Вы скрываете просто идеально. Увы, Ваша хитрость — палка о двух концах, ведь близкий человек мог бы поддержать Вас, если бы знал, что Вам плохо. Честность с другими требует особого мужества — особенно в том случае, если страдаете Вы от мыслей о собственной негодности. Но, как известно, «мы обретаем любовь не тогда, когда находим совершенного человека, а тогда, когда в совершенстве видим человека несовершенного».

Рак

Вы будете сама эмоциональность в мире, где порой лучше закрыть свое сердце на все замки и засовы и руководствоваться исключительно холодной логикой. Но для Вас так важно иметь возможность поделиться своими чувствами в безопасной обстановке! Не исключено, что Вы испытываете искушение скрыться в своем панцире, но сегодня внутренний рост зависит от Вашего умения раскрываться. Это нелегко и может привести к конфликту с другим человеком, но Ваша цель — не счастье, а признание. Истинная близость — это когда Вас видят и знают такими, каковы Вы есть на самом деле.

Лев

Доверяйте интуиции: именно благодаря ей вы сегодня сможете добиться поставленных целей, примете правильные и своевременные решения, найдете выход из неоднозначных ситуаций. Приветствуется проявление лидерских качеств и организаторских способностей. Многие Львы сегодня найдут способ объединить команду единомышленников и вдохновить их на подвиги. Вы прекрасно ладите с окружающими. Близким нравится, что вы охотно берете на себя решение любых проблем. Одинокие представители знака могут рассчитывать на интересные знакомства. Не исключено головокружительное романтическое приключение.

Дева

Вы сегодня будете мыслями в далеком будущем, но едва ли станете говорить об этом. Луна будет влиять на Ваш Одиннадцатый Дом мечтаний и желаний, побуждая сочинять удивительные продолжения для излюбленных фантазий. Но если Вы слишком уж погрузитесь в мечты, рискуете попасть в неприятное положение. Начинайте с малого и не бросайтесь вперед очертя голову, иначе придется все начинать заново. Терпение и постепенность — вот залог успеха.

Весы

Вы можете ужасно распереживаться, если кто-то откажется участвовать в Вашем таком полезном социальном проекте. Вместо того, чтобы позволить событиям идти своим чередом, Вы решите закрутить гайки — к примеру, так загрузить «еретика», что у него не останется времени на критику. Имейте в виду, что позже эта жесткость может Вам неприятно аукнуться — и ограничивать и подавлять начнут уже Вас. Чтобы Вас и Ваши идеи уважали, умейте уважать других людей.

Скорпион

Порой так хочется, чтобы денежные проблемы как-то разрешились сами собой! Увы, подобно приливам и отливам, они приходят и уходят по собственному графику. Сегодня денег нет, завтра Вы почти купаетесь в них. Так или иначе, сегодня стоит несколько пересмотреть свои финансовые стратегии. Перемены поначалу могут Вам не понравиться, но поверьте, что в будущем они сделают Вашу жизнь лучше.

Стрелец

Сегодня серьезной половиной отношений будете Вы, особенно если любимый человек не проявляет готовности «остепениться». Игра в кошки-мышки позволит Вам подобраться гораздо ближе, чем раньше. Но имейте в виду, что противостояние независимого Марса и деспотичного Сатурна спровоцирует трудности в отношениях. Не стоит так упорно чинить то, что вовсе не сломано; изучайте свои чувства, но не пытайтесь их изменить. Еще день-два Вам придется побродить по лабиринтам своего сердца, но нельзя принять любовь, которую не считаешь заслуженной.

Козерог

Ваш график сегодня может оказаться очень запутанным: некоторые запланированные дела Вы иррациональным образом не готовы никуда переносить, а другой человек начнет давить на Вас, требуя немедленного участия в его или ее планах. Едва ли хоть кто-то уступит; мелкий конфликт перерастет в серьезное противостояние. Восстановить равновесие получится, если отделить эмоции от фактов, но тут потребуется участие обеих сторон. И Вы, и Ваш «противник» должны проявить добрую волю.

Водолей

Вы будете точно знать, что и когда нужно сказать, но побоитесь, что эти слова откроют Вашу уязвимость. Хотелось бы сохранить интеллектуальную холодность — но Вас будет неудержимо тянуть на романтику. При этом Вы совсем не будете милыми и мягкими; потребность в ясности заставит Вас вытянуть на свет все шероховатости между Вами и тем или той, кого Вы любите. Не пытайтесь разрешить ситуацию любой ценой: чем сильнее Вы давите, тем острее конфликт. Иногда лучшее, что можно сделать — это отпустить ситуацию.

Рыбы

Когда нужно найти время и для семейных обязательств, и для выполнения долга перед обществом или церковью, конфликты более чем вероятны. Важно обсудить проблему открыто и прямо, но признанное противоречие — не значит противоречие разрешенное. Увы, у этого конфликта нет быстрого решения, так что важно понимать, где и когда остановиться и выдержать паузу. Выбрать момент для стратегического отступления, пока не стало совсем поздно, — дело нелегкое. Если оступитесь, утешайте себя тем, что по крайней мере нигде не покривили душой.

Гороскоп предоставлен astro-ru.ru