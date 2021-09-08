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Среда, 8 сентября, 2021
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Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака

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Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака

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Овен: Сегодня возможен юридический подвох. Будьте внимательны при подписании документов.

Телец: День полон надежд и планов. Не ищите любовь там, где её нет, лучше обратите внимание на вторую половину.

Близнецы: Посетите медицинский центр и сдайте анализы. Сегодня результат будет наиболее точен.

Рак: Благоприятный рабочий день. возможна выплата вознаграждения.

Лев:Сегодня удачный день для командировки.Внимательно следите за происходящим вокруг вас.

Дева: Финансовый кризис поможет решить  экономный подход к покупкам. За меньшие деньги вы приобретете качественный товар.

Весы: Сегодня,как никогда, необходимо соблюдать пищевой режим. Иначе последствия для организма не заставят себя ждать.

Скорпион: Крутится волчок — это про вас сегодня. Главная задача — угодить всем. Тогда в конце дня получите награду.

Стрелец: Назначьте любовное свидание. Оно будет фееричным.

Козерог: Сегодня вы — командный игрок. Только не забудьте обезболивающее, есть риск, что оно может пригодиться.

Водолей: Конкуренты не дремлют. Будьте бдительны.

Рыбы: Вас ждёт предложение по работе, от которого не стоит отказываться.

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