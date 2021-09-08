Гороскоп на 9 сентября для всех знаков зодиака

Овен: Сегодня возможен юридический подвох. Будьте внимательны при подписании документов.
Телец: День полон надежд и планов. Не ищите любовь там, где её нет, лучше обратите внимание на вторую половину.
Близнецы: Посетите медицинский центр и сдайте анализы. Сегодня результат будет наиболее точен.
Рак: Благоприятный рабочий день. возможна выплата вознаграждения.
Лев:Сегодня удачный день для командировки.Внимательно следите за происходящим вокруг вас.
Дева: Финансовый кризис поможет решить экономный подход к покупкам. За меньшие деньги вы приобретете качественный товар.
Весы: Сегодня,как никогда, необходимо соблюдать пищевой режим. Иначе последствия для организма не заставят себя ждать.
Скорпион: Крутится волчок — это про вас сегодня. Главная задача — угодить всем. Тогда в конце дня получите награду.
Стрелец: Назначьте любовное свидание. Оно будет фееричным.
Козерог: Сегодня вы — командный игрок. Только не забудьте обезболивающее, есть риск, что оно может пригодиться.
Водолей: Конкуренты не дремлют. Будьте бдительны.
Рыбы: Вас ждёт предложение по работе, от которого не стоит отказываться.