Гороскоп на 31 июля для всех знаков зодиака

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Овен: Вы сегодня как солнце и луна одновременно. Вас бросает из крайности в крайность. Постарайтесь сохранять баланс

Телец: Вам будет трудно сосредоточится, в ваши мысли постоянно влезают посторонние. А ведь надо принять важное решение.Собиритесь.

Близнецы: Вы решили держать оборону, а это ни к чему. Рассабтесь. Всё идёт по плану.

Рак: Вам будет хорошо в одиночестве. Но к вечеру поступит предложение. Не отказывайте себе в удовольствии. Вечер обещает быть томным

Лев: Вы сегодня, как фокусник в цирке, удивляете и восхищаете публику. Главное — сохранит ьсилы для себя.

Дева: Берегите кошелёк. Несмотря на то,что шопинг обещает быть удачным, без половины приоретённых вещей можно было обойтись.

Весы: Сегодня, несмотря на выходной, предстоит собирать документы, подписывать счета и заниматься всякой бюрократией.

Скорпион: Сегодня главное — не строить планов. плывите по течению и получайте от этого удовольствие.

Стрелец: Вы чувствуете дискомфорт. Подумайте, может быть вчера кто-то обиделся на вас? Позвоните и извинитесь. Сразу обретёте покой

Козерог:Если тот, кому вы доверяли, подвёл — смело говорите до свидания.

Водолей: Если у вас рабочая суббота, особенно в командировке — считайте,что вам повезло. Будет очень продуктивный день.