Гороскоп на 29 июля для всех знаков зодиака

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Овен: Вспомните таблицу умножения, напишите чёткий план и посчитайте таблицу расходов на ближайшее время. Есть риск выйти за рамки бюджета. А оно вам надо?

Телец: С коммуникациями всё прекрасно складывается. Берегите здоровье

Близнецы: День, интересный со всех сторон. Главное — рассчитать силы грамотно.

Рак:29 июля Вам необходимо произвести чистку мозгов. Да-да, там тоже надо убираться,как в квартире и переодически выбрасывать лишний мусор

Лев: Лучший способ без потерь прожить этот день — залечь на дно.

Дева:Уберите сегодня из обихода ваш перфекционизм. ваша дотошность не всем по душе.

Весы: Не надо сегодня вырабатывать командирский голос и оттачивать элементы строевой подготовки на людях,далёких от армейских порядков. Можете быть непонятыми. А там и до ссоры недалеко.

Скорпион: Будьте сегодня поспокойнее. Считайте про себя до 10, прежде чем что-то сказать или сделать.

Стрелец: Сегодня всё сложится удачно,если контролировать бурный поток энергии. Потому что счастье в балансе. Если выпустить ситуацию из-под контроля, то поток грозит перерасти в водопад, а там и до коллапса рукой подать.

Козерог: 29 июля — не ваш день. Совет — сохраняйте по возможности силы,а на ночь примите успокаивающий чай.

Водолей: Откажитесь от ближайших путешествий. Удовольствия поездки не принесут, а потраченные деньги никто не вернёт.

Рыбы: 29 июля не стоит раскрывать свои секреты и вести разговоры по душам.