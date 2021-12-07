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Вторник, 7 декабря, 2021
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Главврач Рязанской ОКБ Карпунин сообщил о снижении числа коек в ковид-госпитале

7info

Число коек в в ковид-госпитале Рязанской ОКБ сокращается. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщил главный врач клиники Андрей Карпунин.

Карпунин отметил, что четвёртая волна коронавируса отступает, пациентов становится меньше.

— Врачи и медицинские сестры наконец-то могут немного отдохнуть, — написал он ВКонтакте.

Он поблагодарил своих сотрудников за работу в сложных условиях, а также отметил помощь волонтёров. Добровольцы следили за порядком в «красной зоне», доставляли передачи пациентам, возили их на процедуры. Также волонтёры работали в регистратуре, колл-центре.

— Хочу поблагодарить наших дорогих волонтеров за поддержку и участие! — написал Карпунин.

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Медик уверен, что всем вместе удастся справиться с новой волной коронавируса, если она придёт.

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