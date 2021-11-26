Главврач Рязанской ОКБ Карпунин обратился к антипрививочникам

Главный врач Областной клинической больницы Андрей Карпунин опубликовал на своей странице ВКонтакте пост с подзаголовком «антиваксерам посвящается».

В записи Карпунин приводит результаты исследования прививочной кампании, которое провели венгерские учёные. В частности, анализировалась эффективность вакцин Пфайзер, Модерна, Астра Зенека и Спутник и Синофарм.

Согласно полученным данным, лидером среди вакцин против заболеваемости коронавирусом стала Модерна. Спутник же показал лучшие результаты в эффективности предотвращения летальных исходов.

Ранее сообщалось, что главврач Рязанской ОКБ Карпунин написал заявление в полицию после оскорблений в соцсетях.