Главный диетолог Минздрава советует употреблять в пищу печень и бобовые для защиты от выпадения волос 

Многие переболевшие коронавирусной инфекцией жалуются на избыточное выпадение волос во время и после заболевания. По мнению научного руководителя Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академика РАН Виктора Тутельяна, в этой ситуации следует употреблять специальные витаминные комплексы и скорректировать рацион.

— В первую очередь обязателен целый комплекс витаминов группы В, D, A в достаточно большом количестве, обязательно цинк, который содержится в печени и морепродуктах, — сказал в интервью «Известиям» ученый. — К выпадению волос приводит также недостаток железа, значит, нужно больше есть печени куриной и говяжьей, мяса, овощей — зеленый горошек, бобовые, шпинат.

Потеря шевелюры также может быть вызвана потерей коллагена. Однако в организме человека нет фермента, с помощью которого этот белок усваивался бы из пищи.

— Чтобы его продуцировать, нужен целый ряд в первую очередь микроэлементов. Цинк, селен, медь, кремний, сера, некоторые витамины. И тогда можно получить косметический эффект, — говорит Виктор Тутельян.

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