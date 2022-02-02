Главный диетолог Минздрава советует употреблять в пищу печень и бобовые для защиты от выпадения волос 

Многие переболевшие коронавирусной инфекцией жалуются на избыточное выпадение волос во время и после заболевания. По мнению научного руководителя Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академика РАН Виктора Тутельяна, в этой ситуации следует употреблять специальные витаминные комплексы и скорректировать рацион.
Потеря шевелюры также может быть вызвана потерей коллагена. Однако в организме человека нет фермента, с помощью которого этот белок усваивался бы из пищи.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Надо потворствовать необычным пищевым желаниям больных ковидом»