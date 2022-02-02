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Среда, 2 февраля, 2022

Главный диетолог Минздрава советует употреблять в пищу печень и бобовые для защиты от выпадения волос 

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Главный диетолог Минздрава советует употреблять в пищу печень и бобовые для защиты от выпадения волос 

7info7
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Многие переболевшие коронавирусной инфекцией жалуются на избыточное выпадение волос во время и после заболевания. По мнению научного руководителя Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии, академика РАН Виктора Тутельяна, в этой ситуации следует употреблять специальные витаминные комплексы и скорректировать рацион. 

— В первую очередь обязателен целый комплекс витаминов группы В, D, A в достаточно большом количестве, обязательно цинк, который содержится в печени и морепродуктах, — сказал в интервью «Известиям» ученый. — К выпадению волос приводит также недостаток железа, значит, нужно больше есть печени куриной и говяжьей, мяса, овощей — зеленый горошек, бобовые, шпинат. 

Потеря шевелюры также может быть вызвана потерей коллагена. Однако в организме человека нет фермента, с помощью которого этот белок усваивался бы из пищи.  

— Чтобы его продуцировать, нужен целый ряд в первую очередь микроэлементов. Цинк, селен, медь, кремний, сера, некоторые витамины. И тогда можно получить косметический эффект, — говорит Виктор Тутельян. 

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Надо потворствовать необычным пищевым желаниям больных ковидом»

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