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Происшествия

Главного редактор издания «Новая газета–Рязань» Фролова на 2 месяца отправили в СИЗО

Валерия Мединская

Суд отправил в СИЗО на 2 месяца главного редактора издания «Новая газета–Рязань» Алексея Фролова, сообщает канал РЯЗИНФОРМБЮРО. Меру пресечения суд избрал ему 1 февраля, Фролов — фигурант дела о вымогательстве в особо крупном размере.

По данным следствия, речь идёт о вымогательстве денег у и.о. гендиректора рязанского Фонда капитального ремонта Алексея Роготовского.

31 января суд определил меру пресечения для других фигурантов уголовного дела. Главного редактора сетевого издания «Вид сбоку» Константина Смирнова также отправили в СИЗО. Бывшего главного редактора портала РЗН.инфо Наталью Смольянинову отправили под домашний арест.

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