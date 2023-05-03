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Среда, 3 мая, 2023

Глава СКР поручил повторно возбудить дело о нарушении прав рязанцев

Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области
Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Жильцы дома на Касимовском шоссе недовольны работой управляющей компании и госжилинспекции. Их обращение опубликовано в СМИ.

Ранее в аккаунте Приёмной Александра Бастрыкина ВКонтакте появился комментарий о подделке протоколов общего собрания собственников и передаче здания управляющей компании против воли граждан. Отмечалось, что обращения в разные инстанции ситуацию не изменили.

СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело, но решение отменил надзорный орган. Сейчас идёт обжалование вышестоящему прокурору. Рязанцы также не согласны с отменой постановления о возбуждении уголовного дела.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину повторно возбудить уголовное дело. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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