Глава СКР поручил повторно возбудить дело о нарушении прав рязанцев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил повторно возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Рязани. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Жильцы дома на Касимовском шоссе недовольны работой управляющей компании и госжилинспекции. Их обращение опубликовано в СМИ.

Ранее в аккаунте Приёмной Александра Бастрыкина ВКонтакте появился комментарий о подделке протоколов общего собрания собственников и передаче здания управляющей компании против воли граждан. Отмечалось, что обращения в разные инстанции ситуацию не изменили.

СУ СКР по Рязанской области возбудил уголовное дело, но решение отменил надзорный орган. Сейчас идёт обжалование вышестоящему прокурору. Рязанцы также не согласны с отменой постановления о возбуждении уголовного дела.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ СКР по Рязанской области Владимиру Никешкину повторно возбудить уголовное дело. Ход расследования будет поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.