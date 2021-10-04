9.3 C
Рязань
Понедельник, 4 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости Рязани

Глава Роспотребнадзора РФ призвала наказать руководителей предприятий, загрязняющих воздух в Рязани

Александр Ильин
Глава Роспотребнадзора РФ призвала наказать руководителей предприятий, загрязняющих воздух в Рязани

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова прокомментировала процесс проверки предприятий в Рязани. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Радионовой, проверка идёт очень медленно, закончить её планируется только к концу октября 2021 года. 

«Руководители должны быть персонально наказаны сразу. Менеджеры, ответственные за загрязнение, должны быть лишены своих годовых бонусов, должны быть дисквалифицированы», — сказала глава Роспотребнадзора.

Светлана Радионова также добавила, что в городе работают передвижные лаборатории, и в ведомстве отслеживают проблемы каждой территории. 

Напомним, проверки проведены на завода «ТЕХНО» и АО «Русская кожа», в ближайшее время планируется начать проверку на АО «РНПК», ООО «Сафьян» и «Рязанском заводе битумных материалов

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,691ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]