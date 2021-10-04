Глава Роспотребнадзора РФ призвала наказать руководителей предприятий, загрязняющих воздух в Рязани

Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова прокомментировала процесс проверки предприятий в Рязани. Об этом пишут РИА Новости.

По словам Радионовой, проверка идёт очень медленно, закончить её планируется только к концу октября 2021 года.

«Руководители должны быть персонально наказаны сразу. Менеджеры, ответственные за загрязнение, должны быть лишены своих годовых бонусов, должны быть дисквалифицированы», — сказала глава Роспотребнадзора.

Светлана Радионова также добавила, что в городе работают передвижные лаборатории, и в ведомстве отслеживают проблемы каждой территории.

Напомним, проверки проведены на завода «ТЕХНО» и АО «Русская кожа», в ближайшее время планируется начать проверку на АО «РНПК», ООО «Сафьян» и «Рязанском заводе битумных материалов