Глава Роспотребнадзора РФ призвала наказать руководителей предприятий, загрязняющих воздух в Рязани

Глава Росприроднадзора России Светлана Радионова прокомментировала процесс проверки предприятий в Рязани. Об этом пишут РИА Новости.
По словам Радионовой, проверка идёт очень медленно, закончить её планируется только к концу октября 2021 года.
Светлана Радионова также добавила, что в городе работают передвижные лаборатории, и в ведомстве отслеживают проблемы каждой территории.
Напомним, проверки проведены на завода «ТЕХНО» и АО «Русская кожа», в ближайшее время планируется начать проверку на АО «РНПК», ООО «Сафьян» и «Рязанском заводе битумных материалов