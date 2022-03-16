Глава Рязани встретилась с новым председателем рязанского отделения «Опоры России»

Татьяна Панфилова встретилась с новым председателем рязанского отделения «Опоры России» Евгенией Халамцевой, сообщила пресс-служба гордумы.
Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы обсудила с Евгенией Халамцевой взаимодействие общественной организации с органами власти и планы работы на ближайший год.
Отдельно были затронуты темы помощи жителям Донбасса и импортозамещения. Евгения Халамцева отметила, что в рязанском регионе много предпринимателей, которые готовы занять ниши, опустевшие из-за введения санкций.
Татьяна Панфилова предложила привлекать депутатов профильного комитета РГД к участию в круглых столах, которые проводит «Опора России».
Предприниматель Евгения Халамцева в феврале была избрана председателем Рязанского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Эта общественная организация представляет интересы малого и среднего бизнеса Рязани, формирует благоприятную бизнес-среду, стимулирует развитие предпринимательской активности.