Гладков удивился грубости белгородца после жалобы на жилье для отселенных

Губернатора Вячеслава Гладкова удивила грубость белгородца, который возмутился передаче отселенным жителям региона их участков, пишет «Бел.Ру».

Автор обращения не понимает, почему людям, которым уже передачи квартиры, решили выдавать обратно их «халупы».

Глава региона подтвердил, что эвакуированным вернут на 49 лет те участки, в которых они жили, в безвозмездное пользование.

«Квартиры им выдаются такой же площади, как и их жилые дома. Но есть же еще гаражи, летние кухни, постройки — они не компенсируются. К тому же, что нам делать в текущей обстановке с этими изъятыми участками, которые находятся в приграничной территории?» – пояснил Гладков.

По его словам, белгородцы смогут вернуться туда после того, как ситуация на границе с Украиной стабилизируется. Сейчас подготавливается нормативно-правовой акт.