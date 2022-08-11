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Гладков поручил активнее продвигать белгородскую продукцию

Вячеслав Гладков, фото со страницы губернатора ВК

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пообещал, что местные власти продумают дополнительные меры для продвижения качественной продукции, производимой в регионе, сообщила пресс-служба правительства области.

Губернатор во время своей рабочей поездки по Старому Осколу посетил производство хлебобулочных изделий. ООО «Горхлеб» занимается производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий недлительного хранения. Сейчас на предприятии, работающем с 2015 года, заняты 48 человек.

Сообщается, что предприятие располагает собственными производственными мощностями и современным оборудованием, что позволяет производить высококачественные продукты широкого ассортимента. ООО «Горхлеб» также имеет собственную торговую сеть фирменных магазинов, через которую продукция реализуется населению всего Старооскольского городского округа. У хлебопекарни в Старом Осколе второй в регионе сертификат качества на выпуск органической продукции и первый среди производителей хлеба.

«Такую полезную, вкусную, аппетитную продукцию нужно помогать продвигать. Нужно больше рассказывать о том, какие замечательные у нас есть предприятия! Уже есть мера поддержки, как компенсация затрат на продвижение продукта. Подумаем ещё, что нам стоит сделать в этом направлении», — сказал Гладков.

Поддержка малого и среднего предпринимательства стала одной из тем обсуждения президента РФ Владимира Путина и губернатора Белгородской области.

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