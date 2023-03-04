ГИБДД сообщила подробности пятничных рейдов на дорогах Рязани

Сотрудники специализированного батальона ДПС в Рязани активно проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения.

В рамках последнего рейда, проведенного в пятницу, было выявлено более 40 нарушений, среди которых наиболее распространенными были управление транспортным средством с недопустимой светопропускаемостью стекол и отсутствие страховки в соответствии с установленными нормами.

Также было зафиксировано 5 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудники батальона ДПС продолжают проведение рейдовых и профилактических мероприятий для обеспечения безопасности на дорогах, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.