Суббота, 4 марта, 2023
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ГИБДД сообщила подробности пятничных рейдов на дорогах Рязани

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Сотрудники специализированного батальона ДПС в Рязани активно проводят оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений правил дорожного движения.

В рамках последнего рейда, проведенного в пятницу, было выявлено более 40 нарушений, среди которых наиболее распространенными были управление транспортным средством с недопустимой светопропускаемостью стекол и отсутствие страховки в соответствии с установленными нормами.

Также было зафиксировано 5 случаев управления транспортным средством в состоянии опьянения.

Сотрудники батальона ДПС продолжают проведение рейдовых и профилактических мероприятий для обеспечения безопасности на дорогах, сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

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