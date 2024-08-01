Четверг, 1 августа, 2024

ГИБДД подвела итоги профилактического мероприятия «Мотоцикл»

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: https://t.me/gibdd062

Вчера сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области провели в регионе оперативно-профилактические мероприятия под названием «Мотоцикл». Его цель — выявить и пресечь нарушения Правил дорожного движения РФ со стороны водителей мототранспортных средств.

В ходе операции было выявлено более 20 правонарушений со стороны водителей мотоциклов.

Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о правилах безопасности на дорогах:

  • Всегда используйте защитную экипировку.
  • Строго соблюдайте скоростные ограничения.
  • Регистрируйте свой транспорт согласно требованиям.
  • Своевременно проводите техническое обслуживание своего мотоцикла.
  • При движении в любое время суток включайте ближний свет фар.
  • Запрещено управлять мототранспортом в состоянии опьянения, независимо от его причины.

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