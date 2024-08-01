ГИБДД подвела итоги профилактического мероприятия «Мотоцикл»

Вчера сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области провели в регионе оперативно-профилактические мероприятия под названием «Мотоцикл». Его цель — выявить и пресечь нарушения Правил дорожного движения РФ со стороны водителей мототранспортных средств.

В ходе операции было выявлено более 20 правонарушений со стороны водителей мотоциклов.

Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о правилах безопасности на дорогах:

Всегда используйте защитную экипировку.

Строго соблюдайте скоростные ограничения.

Регистрируйте свой транспорт согласно требованиям.

Своевременно проводите техническое обслуживание своего мотоцикла.

При движении в любое время суток включайте ближний свет фар.

Запрещено управлять мототранспортом в состоянии опьянения, независимо от его причины.