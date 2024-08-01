ГИБДД подвела итоги профилактического мероприятия «Мотоцикл»

Вчера сотрудники Госавтоинспекции Рязанской области провели в регионе оперативно-профилактические мероприятия под названием «Мотоцикл». Его цель — выявить и пресечь нарушения Правил дорожного движения РФ со стороны водителей мототранспортных средств.
В ходе операции было выявлено более 20 правонарушений со стороны водителей мотоциклов.
Госавтоинспекция напоминает водителям мототранспорта о правилах безопасности на дорогах:
- Всегда используйте защитную экипировку.
- Строго соблюдайте скоростные ограничения.
- Регистрируйте свой транспорт согласно требованиям.
- Своевременно проводите техническое обслуживание своего мотоцикла.
- При движении в любое время суток включайте ближний свет фар.
- Запрещено управлять мототранспортом в состоянии опьянения, независимо от его причины.