Бывший командующий ВДВ, экс-губернатор Рязанской области генерал-полковник Георгий Шпак оценил вероятность военного переворота на Украине.

По словам военного, переворот в стране вряд ли случится. При этом Шпак отметил, что Зеленский прячется от народа Украины, «как никто не прятался никогда.

Генерал уверен: президент ведет Украину к величайшей катастрофе — «это уже даже младенцу ясно».

Георгий Шпак уверен, что управляющие Зеленским американцы и британцы не допустят, чтобы с ним что-то случилось. Поэтому вероятность переворота невелика.

— Чтобы ослабить Россию, они сделают все, чтобы Зеленский как можно дольше сидел в своем кресле, — уверен десантник.

Автор фото: Mil.ru, CC BY 4.0, Ссылка