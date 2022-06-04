15.7 C
Рязань
Суббота, 4 июня, 2022

Генерал Шпак оценил вероятность военного переворота на Украине

spot_img
7info

Генерал Шпак оценил вероятность военного переворота на Украине

Бывший командующий ВДВ, экс-губернатор Рязанской области генерал-полковник Георгий Шпак оценил вероятность военного переворота на Украине.

По словам военного, переворот в стране вряд ли случится. При этом Шпак отметил, что Зеленский прячется от народа Украины, «как никто не прятался никогда.

Генерал уверен: президент ведет Украину к величайшей катастрофе — «это уже даже младенцу ясно».

Георгий Шпак уверен, что управляющие Зеленским американцы и британцы не допустят, чтобы с ним что-то случилось. Поэтому вероятность переворота невелика.

— Чтобы ослабить Россию, они сделают все, чтобы Зеленский как можно дольше сидел в своем кресле, — уверен десантник.

Автор фото: Mil.ru, CC BY 4.0, Ссылка

spot_img

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021. Телефон: 4 912 405043. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7