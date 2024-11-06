Генерал Липовой предположил, что сбитый над Каспийском дрон вел разведку

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, в интервью NEWS.ru выразил мнение, что дрон, сбитый над Каспийском, возможно, принадлежал Вооруженным силам Украины и занимался разведкой позиций кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ.

По словам Липового, дрон мог нацелиться на сбор информации об объектах, расположенных в Каспийске, чтобы Киев в дальнейшем попытался нанести удары по военным или стратегическим объектам, включая корабли флота.

Официальных комментариев от Минобороны РФ на данный момент не поступало.