Среда, 6 ноября, 2024
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Генерал Липовой предположил, что сбитый над Каспийском дрон вел разведку

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Алексей Самохин

Герой России, генерал-майор авиации Сергей Липовой, в интервью NEWS.ru выразил мнение, что дрон, сбитый над Каспийском, возможно, принадлежал Вооруженным силам Украины и занимался разведкой позиций кораблей Каспийской флотилии ВМФ РФ.

По словам Липового, дрон мог нацелиться на сбор информации об объектах, расположенных в Каспийске, чтобы Киев в дальнейшем попытался нанести удары по военным или стратегическим объектам, включая корабли флота.

Официальных комментариев от Минобороны РФ на данный момент не поступало.

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