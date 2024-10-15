Газовики пресекли незаконное подключение к газопроводу в Касимове

Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» и «Газпром газораспределение Рязанская область» в ходе рейда в г. Касимов обнаружили незаконную врезку в газопровод. Ранее хозяину домовладения ограничили услуги газоснабжения за долги в сумме более 178 тыс. рублей.

Причиненный ущерб поставщику газа от несанкционированного подключения составил 35 тыс. рублей.

Чтобы прекратить газоснабжение, специалисты обрезали газопровод к дому потребителя.

Теперь, чтобы восстановить газоснабжение, абоненту помимо основной суммы задолженности, предстоит оплатить стоимость работ по отключению и последующему подключению. А в случае повторного самовольного подключения ему грозит уже уголовная ответственность.