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Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса

Анастасия Мериакри

В ближайшие три года при запуске реализуемых в Рязанской области инвестпроектов потребуется открыть свыше 10 тысяч рабочих мест – заявил зампредседателя регионального правительства Артем Никитин на Инвестиционном форуме Корпорации развития.

По его словам, без подготовки кадрового резерва запустить новые производства будет крайне сложно. Именно поэтому приоритетная задача сейчас – подготовка и привлечение специалистов.

В решении кадровых вопросов региону помогает, в числе прочего, проект Корпорации развития «Кадры для инвесторов». В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта. Руководители образовательных структур региона, министерства образования, инвесткомпаний искали точки взаимодействия.

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По мнению международного бизнес-тренера Екатерины Гераскиной, участники форсайт-сессии постарались определить ключевые компетенции будущего, выявить разрывы между запросами бизнеса и возможностями образования и сформировать совместные решения.
– Мы разобрали тренды в сфере подготовки кадров, выявили перечень востребованных компетенций на 3–5 лет вперед. Разобрали, какие компетенции востребованы уже сейчас, и чего не хватает образовательной системе, как улучшить взаимодействие между образованием и бизнесом, и подобрали 5 решений.

Один из участников форсайт-сессии – гендиректор ООО «Атмосфера» Артем Таран признался, что практическая часть позволила выйти из рабочего ритма, остановиться и найти решения.

– На форсайт-сессии я 4 часа не заходил в телефон, и мне удалось выйти из режима «эскалатор», когда нужно бежать, чтобы оставаться на месте. У нас открывается новая производственная площадка, и в течение полугода потребуется 35 новых сотрудников. Кадровый вопрос для нас сверхактуален, и мы готовы обучать рабочим специальностям на производстве. Но сейчас ситуация настолько обострилась, что на 100 производственных вакансий поступает только 60 резюме. На форсайт-сессии нам удалось найти точки соприкосновения с ссузами и вузами, услышать боли друг друга, – отметил Артем Таран.

Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.
Форсайт-сессия «Кадры для инвесторов»: компетенции будущего – связь образования и бизнеса В рамках форума состоялась его презентация, а также практическая работа на форсайт-сессии для проектирования решений по развитию проекта.

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