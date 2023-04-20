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Четверг, 20 апреля, 2023
Лариса Соловьёва

Финалисты регионального конкурса «Учитель года» ответили на вопросы рязанских журналистов

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Финалисты регионального конкурса «Учитель года» ответили на вопросы рязанских журналистов
Фото предоставлено Рязанским институтом развития образования

Сегодня заключительный день регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023». Завершающим конкурсным испытанием стала пресс-конференция «Вопрос учителю года», в которой приняли участие шесть финалистов, отобранных из 29 конкурсантов по итогам предыдущих испытаний.

Это учитель математики Азеевской школы Ермишинского района Вера Бутырина, учитель истории и географии Гусевской школы Касимовского района Анастасия Калачева, учитель истории и обществознания Кораблинской школы №2 Марина Малиновская, учитель начальных классов Мурминской школы Рязанского района Татьяна Мухамедиева, учитель русского языка и литературы рязанской школы №39 Татьяна Рынгач и учитель английского языка рязанской школы № 68 Екатерина Скакунова.

Вопросы финансистам задавали профессиональные журналисты – главный редактор рязанского информационного агентства «7info» Надежда Майорова и специальный корреспондент газеты «Рязанские ведомости» Людмила Иванова. Говорили об эмоциях от участия в конкурсе, наставниках в профессии, учительских достижениях и мечтах. Свои вопросы конкурсантам также адресовали члены большого жюри – министр образования региона Ольга Щетинкина, ректор РИРО Андрей Кашаев, Народный учитель, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года –1995» Зинаида Климентовская. 

Получился  неформальный, искренний разговор об учительской профессии, ее составляющих, об отношении с учениками и их родителями, о приоритетах в современном образовании.

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