Фигуристка Трусова поделилась фото с округлившимся животом

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине, фигуристка и уроженка Рязани Александра Трусова в своём telegram-канале поделилась снимком округлившегося живота. Совсем недавно стало известно, что спортсменка ждёт ребёнка.

Официально подтвердила слухи о беременности пара Александры Трусовой и Макара Игнатова накануне во время выступления на льду Дворца спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Видео выступления пары на турнире шоу-программ «Русский вызов» 2025 показал «Первый канал». На вопрос Алексея Ягудина о поле ребёнка Трусова ответила, что скоро пройдёт гендер-пати, во время которого станет известно: мальчик это или девочка.

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Также пара сообщила, что не хочет, чтобы их будущий ребенок занимался фигурным катанием.

Видео выступления Трусовой и Игнатова.