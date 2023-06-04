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Фельдшер погибла в ДТП со скорой помощью в Липецке 4 июня

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Фото: vk.com/umvd48

В результате ДТП с машиной скорой помощи на площади Франценюка погибла фельдшер сообщила пресс-служба УМВД Липецкой области.

Авария в Липецке случилась утром 4 июня. По предварительным данным, произошло столкновение машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля марки «Опель».

Медработник 1977 года рождения скончалась. Травмы получили водитель легкового автомобиля 1985 года рождения и две его 14-летние пассажирки. Водитель скорой не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.

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