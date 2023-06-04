Фельдшер погибла в ДТП со скорой помощью в Липецке 4 июня

В результате ДТП с машиной скорой помощи на площади Франценюка погибла фельдшер сообщила пресс-служба УМВД Липецкой области.

Авария в Липецке случилась утром 4 июня. По предварительным данным, произошло столкновение машины скорой медицинской помощи и легкового автомобиля марки «Опель».

Медработник 1977 года рождения скончалась. Травмы получили водитель легкового автомобиля 1985 года рождения и две его 14-летние пассажирки. Водитель скорой не пострадал.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства аварии.