Федеральный телеканал рассказал о «пьяном лесе» Шиловском районе

Телеканала РЕН ТВ рассказал о «пьяном лесе» в Шиловском районе Рязанской области. Сюжет вышел в программе «Невероятно интересные истории» с ведущим Сергеем Долей.

Авторы рассказывают, что славян ранее пугали скрюченные деревья. Теперь «заворожённый» лес привлекает внимание многих искателей приключений.

— Кто и когда первым узнал про Криволесье — загадка. Местные жители уверяют, что он тут был всегда, — рассказывают журналисты.

Между тем, документы говорят, что лес посажен только в 1950 годах.

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В лесу нет травы, не поэт птицы. Границы аномальной зоны чётко очерчены.

Стволы всех сосен изгибаются на север. Почему деревья приняли такое положение, ученые точно не знают.