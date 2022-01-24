Федеральный телеканал рассказал о «пьяном лесе» Шиловском районе

Телеканала РЕН ТВ рассказал о «пьяном лесе» в Шиловском районе Рязанской области. Сюжет вышел в программе «Невероятно интересные истории» с ведущим Сергеем Долей.
Авторы рассказывают, что славян ранее пугали скрюченные деревья. Теперь «заворожённый» лес привлекает внимание многих искателей приключений.
Между тем, документы говорят, что лес посажен только в 1950 годах.
В лесу нет травы, не поэт птицы. Границы аномальной зоны чётко очерчены.
Стволы всех сосен изгибаются на север. Почему деревья приняли такое положение, ученые точно не знают.