Ева Польна заявила, что некоторые таджики говорят по-русски лучше, чем вологжане

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Певица Ева Польна дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» и высказалась о международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021».

Артистка отметила, что считает Манижу, которая представила Россию на конкурсе, действительно яркой участницей.

Исполнительница отметила, в Советском Союзе многие вещи, которые нормальны сейчас были невозможны. По ее словам, люди жили другими идеалами, целями, желаниями.

«У людей сбиты прицелы и ориентиры. Некоторые таджики лучше говорят по-русски, чем люди из-под Вологды. Так случилось, что они хорошо образованы», – отметила Польна.

По ее мнению, Евровидение стало слишком политизированной историей.