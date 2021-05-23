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Воскресенье, 23 мая, 2021
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Ева Польна заявила, что некоторые таджики говорят по-русски лучше, чем вологжане

Никита Брыкин
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Певица Ева Польна дала интервью YouTube-каналу «Эмпатия Манучи» и высказалась о международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021».

Артистка отметила, что считает Манижу, которая представила Россию на конкурсе,  действительно яркой участницей.

Исполнительница отметила, в Советском Союзе многие вещи, которые нормальны сейчас были невозможны. По ее словам, люди жили другими идеалами, целями, желаниями.

«У людей сбиты прицелы и ориентиры. Некоторые таджики лучше говорят по-русски, чем люди из-под Вологды. Так случилось, что они хорошо образованы», – отметила Польна.

По ее мнению, Евровидение стало слишком политизированной историей.

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