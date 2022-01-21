Еще 9% компаний в Рязани отправляют работников на удаленку из-за «омикрона» — опрос

Удаленные сотрудники сегодня есть в 3 из 10 организаций Рязани — это на треть меньше, чем в октябре, когда бушевала «дельта». Таковы данные исследования SuperJob.

9% компаний Рязани отправили или планируют в ближайшее время отправить персонал на удаленку в связи с распространением «омикрона». В Москве таких работодателей больше, чем в среднем по стране (14%), а в Санкт-Петербурге — меньше (4%).

Каждый третий менеджер по персоналу в Рязани (32%) сообщил, что в их организации все желающие и те, у кого есть медицинские показания, переведены на дистанционный режим работы еще до прихода нового штамма коронавируса. К примеру, в столице такая ситуация свойственна 41% компаний.



Сегодня удаленные сотрудники имеются в 29% организаций Рязани. Это на треть меньше, чем во второй половине октября 2021-го, когда Россия столкнулась с предыдущим ковидным штаммом, так называемой «дельтой», однако больше, чем в сентябре. Чаще всего на удаленку отправляют в столице (о наличии в штате таких работников сообщили 47% московских работодателей), тогда как в регионах это практикуют реже (в целом в 21% случаев).



В каких областях заняты сотрудники, работающие дистанционно из-за пандемии COVID-19? Чаще всего это информационные технологии (об этом сообщили 22% работодателей), управление персоналом и рекрутинг (21%), продажи (17%).