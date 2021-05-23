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Воскресенье, 23 мая, 2021
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Еще 29 дорог отремонтируют в Рязанской области в 2021 году

Елена Лобанова
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В 2021 году в Рязанской области отремонтируют еще 29 дорог. Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса. 

Включить в список дополнительные объекты стало возможно благодаря экономии денег.

В частности, ремонт дороги от трассы М-6 «Каспий» подъезд: Зимарово — Ряссы в Александро-Невском районе планируется завершить в 3 квартале 2021 года.

Тогда же работы завершатся на улицах 2-я Линия, Западная в Рязани и Циолковского, Пушкина в Спасске-Рязанском. 

Также в Ряжске установят линии электроосвещения для повышения безопасности дорожного движения. 

С обновленным перечнем объектов можно ознакомится по ссылке.

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