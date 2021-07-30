21.2 C
Рязань
Пятница, 30 июля, 2021
На главнуюНовости РязаниКультура
Новости РязаниКультура

«Есенинское лоскутное одеяло», сшитое рязанскими мастерицами, отправится в кругосветное путешествие

7info7
«Есенинское лоскутное одеяло», сшитое рязанскими мастерицами, отправится в кругосветное путешествие
- Advertisement -

31 июля  в Москве закрывается Международный фестиваль «Душа России».

Рязань на фестивале представлена на выставке «Шедевры лоскутного шитья».  А рязанские дизайнеры от творческого объединения «Шили-Были» и мастерицы из «Волшебного лоскутка» организовали показ собственных коллекций.

Кроме того, рязаночки в течение недели проводили большой флешмоб – на глазах посетителей шили лоскутное одеяло, которое теперь совершит путешествие по всей России и отправится на зарубежные фестивали пэчворка.

Проект «Есенинское лоскутное одеяло» получил поддержку Фонда президентских грантов в 2021 году. В его реализации принимают участие около 400 мастериц из районов Рязанской области.

«Есенинское лоскутное одеяло», сшитое рязанскими мастерицами, отправится в кругосветное путешествие
Фото: Инстаграм
_vitaly_popov
НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,522ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]