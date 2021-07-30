«Есенинское лоскутное одеяло», сшитое рязанскими мастерицами, отправится в кругосветное путешествие

31 июля в Москве закрывается Международный фестиваль «Душа России».
Рязань на фестивале представлена на выставке «Шедевры лоскутного шитья». А рязанские дизайнеры от творческого объединения «Шили-Были» и мастерицы из «Волшебного лоскутка» организовали показ собственных коллекций.
Кроме того, рязаночки в течение недели проводили большой флешмоб – на глазах посетителей шили лоскутное одеяло, которое теперь совершит путешествие по всей России и отправится на зарубежные фестивали пэчворка.
Проект «Есенинское лоскутное одеяло» получил поддержку Фонда президентских грантов в 2021 году. В его реализации принимают участие около 400 мастериц из районов Рязанской области.