«Есенинское лоскутное одеяло», сшитое рязанскими мастерицами, отправится в кругосветное путешествие

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31 июля в Москве закрывается Международный фестиваль «Душа России».

Рязань на фестивале представлена на выставке «Шедевры лоскутного шитья». А рязанские дизайнеры от творческого объединения «Шили-Были» и мастерицы из «Волшебного лоскутка» организовали показ собственных коллекций.

Кроме того, рязаночки в течение недели проводили большой флешмоб – на глазах посетителей шили лоскутное одеяло, которое теперь совершит путешествие по всей России и отправится на зарубежные фестивали пэчворка.

Проект «Есенинское лоскутное одеяло» получил поддержку Фонда президентских грантов в 2021 году. В его реализации принимают участие около 400 мастериц из районов Рязанской области.

Фото: Инстаграм

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