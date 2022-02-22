Елена Сорокина: Рязань готовится принять граждан, эвакуированных из ДНР и ЛНР

21 февраля глава администрации Рязани Елена Сорокина в формате видеосвязи провела еженедельное рабочее совещание с подчинёнными. На повестке дня стояло несколько вопросов – размещение граждан, эвакуированных из ЛНР и ДНР, ремонт дорог, уборка города и соблюдение правил благоустройства.

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По словам мэра, город готовится принять эвакуированных из Донецка и Луганска граждан. Как правило, это женщины, дети и люди пенсионного возраста. В Рязани созданы пункты временного размещения, за каждым из них – закреплён ответственный. Помощь людям окажут волонтёры.

– Наша главная задача – оказать максимальное содействие по размещению людей, – заявила Сорокина.

Руководитель управления благоустройства города доложил, что в региональный Минтранс направлена заявка на участие в отборе на предоставление субсидий по ремонту автомобильных дорог в этом году.

На прошлой недели с улиц Рязани вывезено более 20 кубометров снега. Продолжается обработка городских пространств от наледи. Специалисты администрации продолжают контрольные мероприятия по соблюдению правил благоустройства. МКУ «УДТ» и контрольно-аналитическим управлением в рамках этой работы осмотрено более 2000 адресных ориентиров, по выявленным нарушениям выдано около 550 уведомлений, составлено свыше 50 актов. Управлением экономики и цифрового развития в феврале проводился контроль за соблюдением Правил благоустройства в районе ярмарки около ЦНТИ.

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Уполномоченные сотрудники ГОиЧС города Рязани проводят информационно-разъяснительную работу о необходимости соблюдения действующих санитарных ограничений во всех районах города. Особое внимание – соблюдению масочного режима в общественных местах и городском пассажирском транспорте. Эта работа будет продолжена.