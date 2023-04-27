Елена Сорокина рассказала о ходе ремонта дороги в сторону посёлков Качево и Мордасово

В четверг, 27 апреля, глава администрации Рязани Елена Сорокина вместе со специалистами администрации и депутатами проверила, как идёт ремонт дороги в сторону посёлков Качево и Мордасово. Об этом мэр написала ВКонтакте.

Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке губернатора Павла Викторовича Малкова.

«Проект сложный — существующая дорога на некоторых участках сужается, идет через частный сектор, пруды, рельеф местности неравномерный, — отметила Сорокина. — Под землей в этом районе проходит много коммуникаций, поэтому работают аккуратно, чтобы ничего не повредить, а также с учетом условий жилой застройки.

Предусмотрен ремонт проезжей части с укреплением основания дороги, устройство тротуаров, установка бортовых камней, монтаж уличного освещения. Также плотину с мостиком расширят, установят барьерные и пешеходные ограждения на мосту, обустроят разворотный круг для автобусов в поселке Качево.

Сейчас рабочие вывозят древесные отходы с территории и занимаются расширением дороги в районе пруда. У моста под землей проходят две водопропускные трубы — их наращивают для обеспечения нормального функционирования гидротехнического узла.

Пообщались с подрядчиком и местными жителями. Выяснили, что работам мешает контейнерная площадка, установленная не по нормативам. Поручила найти новое место для площадки. Жители поселков ждали дорогу давно. Все должно быть выполнено в срок и на высоком уровне».