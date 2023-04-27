spot_img
Четверг, 27 апреля, 2023

Елена Сорокина рассказала о ходе ремонта дороги в сторону посёлков Качево и Мордасово

В четверг, 27 апреля, глава администрации Рязани Елена Сорокина вместе со специалистами администрации и депутатами проверила, как идёт ремонт дороги в сторону посёлков Качево и Мордасово. Об этом мэр написала ВКонтакте.

Реализация проекта стала возможна благодаря поддержке губернатора Павла Викторовича Малкова.

«Проект сложный — существующая дорога на некоторых участках сужается, идет через частный сектор, пруды, рельеф местности неравномерный, — отметила Сорокина. — Под землей в этом районе проходит много коммуникаций, поэтому работают аккуратно, чтобы ничего не повредить, а также с учетом условий жилой застройки.

Предусмотрен ремонт проезжей части с укреплением основания дороги, устройство тротуаров, установка бортовых камней, монтаж уличного освещения. Также плотину с мостиком расширят, установят барьерные и пешеходные ограждения на мосту, обустроят разворотный круг для автобусов в поселке Качево.

Сейчас рабочие вывозят древесные отходы с территории и занимаются расширением дороги в районе пруда. У моста под землей проходят две водопропускные трубы — их наращивают для обеспечения нормального функционирования гидротехнического узла.

Пообщались с подрядчиком и местными жителями. Выяснили, что работам мешает контейнерная площадка, установленная не по нормативам. Поручила найти новое место для площадки. Жители поселков ждали дорогу давно. Все должно быть выполнено в срок и на высоком уровне».

Елена Сорокина рассказала о ходе ремонта дороги в сторону посёлков Качево и Мордасово
Елена Сорокина рассказала о ходе ремонта дороги в сторону посёлков Качево и Мордасово
Елена Сорокина рассказала о ходе ремонта дороги в сторону посёлков Качево и Мордасово

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации