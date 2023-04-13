Елена Сорокина проверила благоустройство парка Гагарина в Рязани

Глава администрации Рязани Елена Сорокина вместе с председателем гордумы Татьяной Панфиловой, депутатами и активистами встретились с подрядчиком, ведущим работы в парке Гагарина. Об этом Сорокина написала ВКонтакте.

Территория парка уже во второй раз выбрана местными жителями для обустройства по программе комфортной городской среды. В 2023 году там обустроят 2 детские площадки, место для воркаута, скейт-парк с рампой. Кроме того, реконструируют существующую детскую площадку, установят дополнительные фонари.

Подрядчик уже готовит участки, спиливает сухие деревья.

— До 1 сентября работы должны быть выполнены. Контролировать ход благоустройства будем вместе с депутатами и местными жителями, — отметила Елена Сорокина.

С присутствовавшими на встрече экологами обсудили вопрос топпинговой обрезки деревьев, которую провел подрядчик Дирекции благоустройства в декабре 2022 года. Если в мае боковые стволы деревьев не пойдут в рост, подрядчику предъявят претензии. По словам мэра, речь может идти о серьёзных материальных взысканиях.