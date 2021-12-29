Двое подростков из Ряжска предстанут перед судом за ограбление прохожего

В Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ряжска 15 и 16 лет, которые обвиняются в грабеже, совершённом группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст.161 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального следкома.

Следователи установили, что вечером 11 сентября 2021 года подростки заметили у прохожего мобильный телефон и решили похитить гаджет. Обратившись к мужчине с просьбой позвонить, обвиняемые отобрали у него телефон, затем скрылись.

Вскоре после обращения потерпевшего в правоохранительные органы были установлены личности и местонахождение юных грабителей.

Реклама

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.