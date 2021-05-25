Двое детей погибли и двое пострадали на пожаре в Дагестане

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Во вторник, 25 мая, в Дагестане загорелась квартира. В результате двое маленьких детей погибли и столько же пострадали. Об этом сообщает Life.

Все произошло в городе Избербаше. В квартире дети находились одни, так как родители были на работе. Один из детей поджег матрас на кровати, но быстро потушил. Однако тот продолжил тлеть и в какой-то момент снова загорелся.

Огонь начал разрастаться с большой скоростью. Семи и восьмилетние мальчики выпрыгнули в окно с пятого этажа. Их госпитализировали с травмами в больницу. Четырехлетний мальчик и двухлетняя девочка не смогли выбраться из квартиры и скончались.

Семья переехала в этот дом в апреле текущего года. По данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.