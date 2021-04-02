7.2 C
Рязань
Суббота, 3 апреля, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

Движение по мосту через реку Кострома в облцентре закроют из-за ремонта ж/д переезда на ночь

Елена Лобанова
Фото пресс-службы мэрии Костромы

В Костроме закроют движение по мосту через одноименную реку. Все из-за ремонта железнодорожного переезда на улице Островского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

Ивановская организация ОАО «РЖД» восстановит междурельсовый настил. При этом работы проведут ночью, чтобы уменьшить неудобства для жителей. Автомобили не смогут проехать по двум участкам улицы Островского: от Терешковой до моста и от Островского до Заречной. Ограничение продлится с 23:00 2 апреля до 05:00 3 апреля.

Жителей областного центра просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Объезд организуют через улицы Запрудня и Заречная.

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнёров

Читайте также

Оставайтесь с нами

321ФанатыМне нравится
670ЧитателиЧитать
1,538ЧитателиЧитать

Последние новости

ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: +7 (920) 639-91-05.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: info@7info.ru