Движение по мосту через реку Кострома в облцентре закроют из-за ремонта ж/д переезда на ночь

В Костроме закроют движение по мосту через одноименную реку. Все из-за ремонта железнодорожного переезда на улице Островского. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Ивановская организация ОАО «РЖД» восстановит междурельсовый настил. При этом работы проведут ночью, чтобы уменьшить неудобства для жителей. Автомобили не смогут проехать по двум участкам улицы Островского: от Терешковой до моста и от Островского до Заречной. Ограничение продлится с 23:00 2 апреля до 05:00 3 апреля.

Жителей областного центра просят учитывать эту информацию при планировании поездок. Объезд организуют через улицы Запрудня и Заречная.