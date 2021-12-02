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Четверг, 2 декабря, 2021
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Две женщины пострадали в ДТП в Касимове

7info

2 декабря в 16.10 на улице Кокорева в Касимове произошло ДТП с пострадавшими. Подробности сообщила пресс-служба УГИБДД Рязанской области.

По предварительным данным, около дома № 39 38-летний водитель автомобиля «Киа Оптима» нарушил правила проезда перекрестка, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 42-летнего жителя Касимова. После этого «Киа» наехал на припаркованный ВАЗ-2114.

В ДТП пострадали две пассажирки «Фольксвагена». Женщинам 40 и 59 лет оказана медицинская помощь.

  • Две женщины пострадали в ДТП в Касимове
  • Две женщины пострадали в ДТП в Касимове
  • Две женщины пострадали в ДТП в Касимове

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