Две женщины осквернили памятник Жукову проукраинской надписью

В Москве две женщины осквернили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, они нанесли надпись: «ГУР». Она расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Предварительно, украинские мошенники пообещали им кругленькую сумму за акт вандализма», — говорится в посте.

Полиция задержала злоумышленниц, ими оказались 28-летняя из Краснознаменска и 55-летняя из Мытищ. Они объяснили, что им срочно нужны деньги, чтобы вернуть кредиты.

Уголовное дело возбудили по статье «Повреждение памятников Великой Отечественной войны». Надпись оперативно стерли.