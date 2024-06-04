Вторник, 4 июня, 2024

Две женщины осквернили памятник Жукову проукраинской надписью

Автор: powder

Опубликовано

В Москве две женщины осквернили памятник полководцу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, они нанесли надпись: «ГУР». Она расшифровывается как Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Предварительно, украинские мошенники пообещали им кругленькую сумму за акт вандализма», — говорится в посте.

Полиция задержала злоумышленниц, ими оказались 28-летняя из Краснознаменска и 55-летняя из Мытищ. Они объяснили, что им срочно нужны деньги, чтобы вернуть кредиты.

Уголовное дело возбудили по статье «Повреждение памятников Великой Отечественной войны». Надпись оперативно стерли.

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