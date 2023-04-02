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Воскресенье, 2 апреля, 2023
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Два пригласительных на шоу «Ваши пельмени» разыграют на открытии нового сезона Рязанской лиги КВН

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Уже сегодня, 2 апреля, в Рязанском дворце молодёжи состоится открытие нового сезона игр Официальной Рязанской лиги Международного Союза КВН. Зрителей ждут искромётные шутки, праздничная атмосфера и, конечно же, подарки!

Партнёр лиги агентство 7info, которое оказывает информационную поддержку многим культурным событиям Рязани, подготовило для гостей открытия сюрприз – на игре будут разыграны два пригласительных на шоу «Ваши пельмени» с участием неподражаемых Вячеслава Мясникова и Андрея Рожкова!

Не упустите возможность выиграть билеты на яркое шоу, которое состоится 26 мая в 19.00 в Филармонии.

А тем временем команды, которые примут участие в сегодняшнем открытии сезона, уже готовятся к выходу на сцену. Успейте приобрести билеты на игру и скрасьте воскресный вечер отличным юмором и радостными улыбками.

Два пригласительных на шоу «Ваши пельмени» разыграют на открытии нового сезона Рязанской лиги КВН

Возрастное ограничение 12+

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