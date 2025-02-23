Дубайский шоколад: экзотическое лакомство или сладкая смерть

В последнее время особой популярностью стал пользоваться дубайский шоколад. Он привлекает своим экзотическим видом и удивительным вкусом, содержащим фисташки, кунжут или другие ингредиенты. Но знаете ли вы, что он может быть опасен для здоровья? Об этом пишет издание «The VOICE».

Одна плитка трендовой шоколадки может содержать более 1000 калорий, что делает его крайне нежелательным для людей, стремящихся контролировать вес. Помимо высокого содержания сахара и жиров, дубайский шоколад может содержать трансжиры, которые вредны для сердечно-сосудистой системы. Трансжиры увеличивают уровень «плохого» холестерина в крови, повышая риск атеросклероза и сердечных заболеваний. Особенно этот продукт стоит избегать людям с проблемами сердца, диабетом или высоким уровнем холестерина. К тому же, сладкоежкам-аллергикам следует быть осторожными, так как шоколад может содержать ореховые пасты.

Максим Каплунов, эксперт по ресторанным технологиям, настаивает на том, чтобы любители дубайского шоколада были внимательнее при выборе подобных товаров и не поддавались соблазну на экзотические продукты без изучения их состава.

«Для тех, у кого есть аллергия на орехи или кунжут, дубайский шоколад может быть особенно опасен из-за высокой концентрации ореховых паст», – пояснил эксперт изданию «Петербургский дневник». Реклама

Это не просто слова, телеграм-канал SHOT писал о случае, когда жительница Москвы, попробовав дубайский шоколад, получила отек Квинке. Женщину удалось спасти благодаря вовремя приехавшей скорой, врачи сделали укол с антигистаминным лекарством. Пострадавшая считает, что причиной аллергической реакции стало высокое содержание фисташковой пасты в данном десерте.