Драка, во время которой в КЧР убили туриста из Москвы, попала на видео

Опубликовано видео конфликта на трассе в Карачаево-Черкесии, в ходе которого был убит турист из Москвы, сообщают «Известия».

По данным следственного комитета, инцидент случился 16 февраля. Автомобиль «Форд Транзит» с туристической группой остановился недалеко от станицы Кардоникская в Зеленчукском районе республики.

В это время к ним подъехал автомобиль с двумя местными жителями, с которыми у них произошла драка. Как сообщает Telegram-канал «Baza», туристы остановились, чтобы сходить в туалет на обочине. Именно это стало причиной конфликта.

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В ходе драки 31-летний москвич получил ножевое ранение в живот. Его госпитализировали в Зеленчукскую больницу, но по пути он скончался.

Нападавший скрылся, его разыскивают правоохранители.