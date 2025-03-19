В борьбе с акне эффективны пять ключевых компонентов, которые следует искать в составах кремов. Это бензоилпероксид, салициловая и азелаиновая кислоты, ретиноиды и масло чайного дерева, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры фармации Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Владислав Сепп.

Бензоилпероксид — активный антибактериальный агент, благодаря чему он широко используется в лечении акне. В небольших концентрациях это вещество безопасно для кожи, за исключением случаев индивидуальной повышенной чувствительности, когда возможно развитие аллергических реакций и раздражения.

Чрезмерное использование бензоилпероксида может привести к сухости и раздражению кожи, поэтому важно применять его с осторожностью и в правильных дозировках, отметил врач.

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Помимо бензоилпероксида, для лечения и профилактики акне используются и другие средства, выбор которых зависит от чувствительности кожи, индивидуальных особенностей и других факторов. У каждого компонента есть свои преимущества, но также возможны и побочные эффекты.

«Среди наиболее распространенных активных ингредиентов можно выделить несколько. Салициловая кислота проникает в поры, очищая их от излишков жира и мертвых клеток кожи, при этом она обычно менее раздражает кожу, чем бензоилпероксид. Азелаиновая кислота обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, а также помогает выравнивать тон кожи. Ретиноиды регулируют обновление клеток кожи и предотвращают закупорку пор. Масло чайного дерева известно своими антисептическими свойствами, действует мягче и часто используется в натуральных средствах для ухода за кожей», — рассказал специалист.

При использовании любых медицинских и косметических средств для кожи важно следовать инструкции, учитывать индивидуальную реакцию и, при необходимости, консультироваться с врачом для выбора наиболее подходящего и безопасного средства.

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